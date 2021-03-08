وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان تنظم فعالية خاصة باليوم العالمي للمرأة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، اليوم بالعاصمة الموقتة عدن، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، احتفالية خاصة باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس.



وفي الاحتفالية أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان حرص الحكومة على تفعيل دور المرأة في صنع القرار خلال المراحل القادمة، والسعي الى إبراز قدراتها في كافة مناحي الحياة، والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في التعامل بشفافية لكل القضايا التي تهم المرأة، وتلافي كل التحديات لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه أوضح رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، ان المرأة اليمنية نعاني الكثير من التحديات خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبالرغم من ذلك استطاعت ان تثبت نفسها وبكل جداره خاصة خلال فترة الحرب التي برهنت فيها انها قادرة على مواجهة كل الصعوبات بكل قوة تستحق على اثره كل الاحترام والثناء.

فيما أشاد ممثل مفوضية حقوق الانسان رينو ديتيل، بدور النساء في اليمن لمواجهتهن الصعوبات في كل مناحي الحياة.. مبينا ان المرأة مازالت تعاني من التهميش في مختلف دول العالم، وان الامم المتحدة تسعى الى محاولة تمكين المرأة حقوقها خاصة بمشاركتها في صنع القرار.