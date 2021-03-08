وزير المياه يطلع على مشاريع منظمة الفاو في مجال المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم مع مدير مكتب منظمة الفاو بعدن الدكتور وليد صالح، مشاريع المنظمة في قطاع المياه للمرحلة القادمة.



وأشار الوزير، إلى صعوبات الوضع الراهن خصوصا في قطاع الغذاء والدواء وخدمات المياه والطاقة.. لافتا إلى أن الاعباء التي تقع على كاهل الحكومة تشكل سلسلة من الضغوط المتتالية التي تتطلب مواجهة عاجلة بالنظر الى الوضع القائم وهو ما ينعكس على حياة المواطنين وقدرتهم على التكيف في ظل استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ عدة سنوات.

وأوضح أن كل ما يحدث من اختلالات تؤثر في مستوى توفير الخدمات، سواء في قطاع المياه او غيره.. لافتا إلى أهمية وجود لجنة فنية مشتركة تعمل على رفع المستجدات للطرفين بشكل مستمر.

من جهته أوضح مدير مكتب الفاو وجود تمويل من بنك الإعمار والتنمية الألماني بمبلغ ٢٢ مليون دولار لمشاريع الإدارة المتكاملة في مجالي المياه والزراعة يشمل ثلاث محافظات سكنية.. مشيرا إلى انعقاد ورشة عمل الاسبوع القادم لتحديد أولويات قطاعي المياه والزراعة في المحافظات التي تعرضت للفيضانات جراء السيول، إضافة إلى أنها قامت بإحصاء احتياجات المحافظات المحررة وتحديدا العاصمة المؤقتة عدن.