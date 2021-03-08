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ورشة عمل عن مخرجات التعليم العالي في المهرة وتسليم سيارات لصندوق النظافة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

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افتتح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر اليوم، ورشة عمل حول مخرجات التعليم العالي، نظمها المركز الاستشاري للدراسات والبحوث.

 

واكد نيمر أهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية في التنمية الشاملة، مشيرا إلى حاجة المحافظة لإنشاء جامعة، ومدرسة خاصة بالمتفوقين.

 

الى ذلك تسلم صندوق النظافة والتحسين بالمهرة اليوم، خمس سيارات، بتمويل السلطة المحلية.

 

واكد نيمر، حرص السلطة المحلية على دعم الصندوق لتعزيز دوره في المحافظة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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