اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة تنفيذ مشروع المرأة في مواجهة كورونا في أبين

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنفيذ مشروع المرأة في مواجهة في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم، في مقر اتحاد نساء اليمن في زنجبار، برئاسة مدير المديرية المهندس سالم عوض، الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع المرأة في مواجهة جائحة كورونا في مديرية زنجبار .

 

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيسة فرع الاتحاد في ابين عديلة خضر، آلية التنسيق بين الاتحاد والسلطة المحلية بمديرية زنجبار لتحديد المناطق التي سيتم استهدافها في المشروع.

 

ويهدف المشروع الى تقديم الرعاية الصحية الأساسية والتثقيف الصحي ورفع الوعي بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا