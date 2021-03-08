وزير الداخلية يشيد بدور الكوادر النسوية في الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على الأدوار الوطنية التي تضطلع بها الكوادر النسوية بالوزارة ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الشراكة بين المجتمع والأمن لتحقيق الأمن والاستقرار وتجسيد مكانة المرأة كعنصر فاعل إلى جانب الرجل للإسهام في القيام بأدوارها الأمنية وحضورها الدائم لممارسة أنشطتها وفعالياتها داخل وخارج المؤسسة الأمنية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن، بالقيادات والكوادر النسائية في وزارة الداخلية لمناقشة تفعيل دور الكوادر النسوية في تعزيز عمل الشرطة النسائية ومتطلباتها واحتياجاتها لتقوم بأداء مهامها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه.

وفي اللقاء الذي حضره مدير عام حماية الأسرة بالوزارة العميد علياء صالح عمر ومدير عام مركز المعلومات بالوزارة العميد هدى السيد وعدد من مدراء الدوائر النسوية بالوزارة وأمن عدن ولحج وأبين، استعرضت الكوادر النسوية بوزارة الداخلية الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملها والمقترحات والحلول من أجل التغلب عليها.

ونوه الوزير بالحضور الفاعل للكوادر النسوية والروح المعنوية العالية التي يتحلين، مشيرا الى أن للمرأة الحق في المشاركة المجتمعية والسياسية دون تهميش أو إقصاء أو تمييز كما هي النظرة القاصرة تجاه المرأة.

ودعا وزير الداخلية الكوادر والقيادات النسوية الى تشكيل مجلس شرطوي نسوي أو كيان يستطعن من خلاله المطالبة بحقوقهم والقيام بواجباتهن ويشاركن من خلاله مؤسسات وكيانات المجتمع الأخري بفاعلية وجدارة واقتدار.