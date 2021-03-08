اجتماع بالمهرة يُقر صرف مستحقات الطلاب الدراسين في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

أقر اجتماع برئاسة محمد علي ياسر، محافظ المهرة، صرف مستحقات الربع الأول للطلاب الدراسين في الخارج من أبناء المحافظة المقيدين لدى صندوق التنمية البشرية، بإجمالي 146 مليون ريال يمني.



وفي الاجتماع الذي حضره الأمين المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، والمدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية الدكتور أحمد سعيد بلحاف، أكد المحافظ بن ياسر، على أهمية الاهتمام والتشجيع والوقوف إلى جانب الطلاب الدراسين في الخارج في مختلف التخصصات، لاستكمال مشوارهم التعليم ليكونوا إضافات نوعية في المحافظة للرقي بشتى القطاعات.

وأوضح أن الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية البشرية، يأتي إيمانا من السلطة المحلية بأهمية تطوير القطاع التعليمي وتحسين مخرجاته.

كما أقر الاجتماع زيادة مستحقات النقل والمواصلات للطلاب من أبناء المحافظة الدراسين في محافظتي حضرموت وعدن، بمعدل 50 ألف ريال للطالب في كل فصل، لتخفيف معاناتهم وتشجيعهم في مواصلة الدراسة.

من جهته، ذكر المدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية، الدكتور أحمد سعيد بلحاف، أن صرف مستحقات الربع الأول يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر.

وثمن بلحاف، جهود السلطة المحلية بقيادة بن ياسر، في دعمها ورعايتها للطلاب الدراسين في الداخل والخارج، مؤكدا أن هذا الاهتمام سينعكس إيجابيا على واقع التنمية في مختلف المجالات بالمحافظة