هيئة المواصفات توقف منتجات مخالفة في عدن وحضرموت والمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقف مكتب هيئة المواصفات والمقاييس بميناء عدن، اليوم 3 ألاف كرتون من منتج (لب المانجو) المخالف للمواصفات القياسية المعتمدة لوجود صدأ على حواف العبوات.



وفي حضرموت أوقفت مكتب الهيئة بميناء الوديعة البري 196 كرتونا من منتج (تمر مكبوس) مخالف للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية.

كما قامت الهيئة عبر مكتبها بمنفذ شحن البري بمحافظة المهرة، بضبط وإتلاف كميات من الزنجبيل المجفف، ومنتج حب البطيخ لمخالفتهما للمواصفات ووجود نمو فطري نتجه عنه وجود أعفان.