غضب سعودي من "دعم" قناة الجزيرة القطرية المستمر لمليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أثارت المساحة التي تفردها قناة الجزيرة القطرية للمتمردين الحوثيين ، غضبا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مع تصاعد محاولات الجماعة المدعومة من إيران لاستهداف أراضي المملكة خلال الفترة الأخيرة.



وتستضيف القناة بشكل مستمر خلال تغطياتها للملف اليمني ضيوفا من جماعة الحوثيين، يروجون روايتهم للحرب في البلاد، ودعايتهم بشأن الهجوم المتكرر على أهداف داخل الأراضي السعودية.

واعتبر نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استضافة القناة المملوكة لحكومة قطر لممثلين عن الحوثيين، من أجل ترويج مزاعمهم ”تعتبر دعما للجماعة المتمردة، وتتنافى مع روح اتفاق العلا الذي أنهى مقاطعة المملكة ودولا عربية أخرى لدولة قطر“.

وقال الأكاديمي والكاتب السعودي أحمد الفراج في تغريدة على حسابه بتويتر: ”الزملاء في فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بالخليج، والتي تحمل اسم الدلع قناة الجزيرة احتفالاتكم الصاخبة بهجوم ايران وأذرعها الإرهابية على شرق المملكة لم تكن كافية ليرضى عنكم ملالي طهران تمام الرضى: شدّوا حيلكم زيادة“.

وقال الدكتور عمر العنزي على المنصة نفسها: ”قناة الجزيرة الوجه الآخر لقناة المسيرة وربيبة قوى دعم الفوضى الخلاقة لتنفيذ أجندة خريطة الشرق الأوسط الجديدة، وكأن جزاء مواقف القيادة السعودية الحكيمة لإعادة اللحمة الخليجية كجزاء سنمار بأن تستمر الجزيرة كأداة رخيصة لإذناب إيران للتهجم على المملكة وتناسي جرائم إيران في المنطقة“.

بدوره علق ناشط يستخدم حسابا باسم محيال حمران على الموضوع قائلا: ”رأيي المتواضع قناة الجزيرة جزء لا يتجزأ من الإعلام القطري، والإعلام القطري جزء لا يتجزأ من الحكومة القطرية“.

وأضاف: ”ما قامت به قناة الجزيرة بالأمس من دعم إعلامي للحوثيين له دلالاته.. لذلك لا بد أن تتحلى الحكومة القطرية بالشجاعة وتتحمل مسؤلياتها كاملة تجاه ما تقدمه هذه القناة العابثة“.

وشارك بعض النشطاء مقطع من القيادي الحوثي محمد البخيتي وهو يتوعد اللملك العربية السعودية، عبر قناة الجزيرة، معتبرين أن ذلك أكبر دليل على ”عدم وفاء قطر بالتزاماتها المترتبة على اتفاق العلا، الذي نصّ على احترام مبادئ حسن الجوار“ على حد قولهم.

وأشار بعض النشطاء إلى ”وجود أدلة على تورط حكومة قطر في تزويد الحوثيين بمكونات الطائرات بدون طيار“ التي يتم استخدامها لمهاجمة أهداف داخل المملكة العربية السعودية.

وقال الناشط محمد الهذلي في تغريدة على تويتر: ”هناك أدلة متزايدة على تورط قطر في تزويد الحوثيين بمكونات الطائرات بدون طيار. إذ يتم شحن الأسلحة والمعدات في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، مع تسليم البضائع إلى الموانئ على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برّاً إلى الحوثيين“.

وتبني الحوثيون أمس الأحد هجوما بطائرة مسيرة قالت وزارة الطاقة السعودية إنه استهدف ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة، حيث توجد مصفاة نفط وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم.