حضرموت تنتفض ضد ارتفاع أسعار المحروقات.. فيديو جرافيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

انتفضت الجماهير الشعبية الغاضبة بمدينة المكلا، بساحل حضرموت، ضد قرارات الزيادة في أسعار المحروقات، وذلك بعد استقبالها جرعة ثانية خلال أقل من شهر.



ولم يجد الشباب الغاضب طريقة للتعبير عن امتعاضهم إلا قطع الشوارع الرئيسية والعامة؛ للضغط على السلطة المحلية بالمحافظة لتحديد موقفها من هذه الجرعات الجائرة.

وفي المقابل لم يستطع رجال الأمن احتقان الغضب هذه المرة، لأن الزيادة كانت مخيبة للآمال وتضرر الجميع منها.

الجرعة الأخيرة

وحطمت الجرعة الأخيرة أحلام طلبة الجامعات، إذ يأتي يوميا أكثر من 40 % من الطلبة من خارج المكلا.

الزيادة السعرية الجديدة البالغة نحو 30% في أسعار المحروقات، ربما تتسبب بقطع الأحلام.. وفق ما قاله متظاهرون "لليمن العربي".

ولم تنصف توجيهات الوزير الجديد حضرموت من الظلم الجائر، وانعكست سلبا على الحياة هناك.

وبدلا من تخفيض الأسعار بموجب توجيهات الوزير، ارتفعت بشكل مفاجئ إلى رقم خيالي.

وعلى صعيد متصل، تداول ناشطون صورة لأسعار المحروقات في محافظة مأرب، يظهر من خلالها أن قيمة اللتر الواحد من البنزين 175 ريال، بينما سعره في حضرموت 500 ريال