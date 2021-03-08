اخبار الخليج / اخبار اليمن

ماذا قال السفارة الأمريكية في الرياض حول هجمات مليشيا الحوثي؟

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال السفارة الأمريكية في الرياض حول هجمات مليشيا الحوثي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت السفارة الأمريكية في ، أحدث هجمات لميليشيا الحوثي على المملكة بصواريخ وطائرات دون أمس الأحد، بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.

وقالت السفارة في تدوينة على تويتر اليوم الإثنين بالعربية: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وتُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا