شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال السفارة الأمريكية في الرياض حول هجمات مليشيا الحوثي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، أحدث هجمات لميليشيا الحوثي على المملكة بصواريخ وطائرات دون أمس الأحد، بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.



وقالت السفارة في تدوينة على تويتر اليوم الإثنين بالعربية: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وتُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".