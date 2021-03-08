صحفي يمني يتعرض للتعذيب في تركيا.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد صحفي يمني، الأحد، تعرض زميل له كان يعمل في تركيا، للاعتقال والتعذيب على يد السلطات التركية، بسبب وشاية بأنه يعمل لصالح التحالف العربي بقيادة السعودية.



وقال الصحفي ياسر أناش إن الصحفي اليمني الشاب عدنان الراجحي كان يعمل بقناة بلقيس التي تبث من تركيا، والتي تملكها توكل كرمان المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تم إبعاده من تركيا قبل أسابيع وهو الآن يعاني من مشاكل جسدية ونفسية إثر ما تعرض له من تعذيب في السجون التركية.

وناشد الصحفي اليمني نقابته نصرة الراجحي، مشيرا إلى أن كل ما حدث له في تركيا هو نتيجة وشاية من أحد العاملين في القناة التي كان يعمل بها، والتي كانت موجهة لمهاجمة السعودية ودول التحالف العربي.

وقال إن الوشاية متعلقة بأن للراجحي اتصالات بالسعودية، وبأنه داعم بالخفاء للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وطالب نشطاء نقابة الصحفيين في اليمن بدعم الراجحي وقضيته، مشيرين إلى أنه يعاني الآن من ظروف نفسية وبدنية سيئة نتيجة ما طاله من ظلم وتعذيب.

وعدنان الراجحي تخرج من كلية الإعلام في جامعة صنعاء، وانخرط مبكرا في العمل الصحفي من خلال موقع ”التغيير نت“ اليمني، قبل أن ينتقل في العام 2014، للعمل في قناة ”بلقيس“ التي تمتلكها توكل كرمان، وتبث برامجها من تركيا، قبل أن يُرحل قبل عدة أسابيع إلى مصر بعد تعرضه للسجن لعدة أشهر تعرض خلالها للتعذيب على خلفية وشاية للأمن التركي من قبل مسؤولي القناة، بأنه يعمل لصالح ”التحالف العربي بقيادة السعودية“.