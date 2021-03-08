اجتماع في المهرة يقر صرف مستحقات الرابع الأول للطلاب الدارسين في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، صرف مستحقات الربع الأول للطلاب الدراسين في الخارج من أبناء المحافظة المقيدين لدى صندوق التنمية البشرية، بإجمالي 146 مليون ريال.



كما أقر زيادة مستحقات النقل والمواصلات للطلاب من أبناء المحافظة الدراسين بمحافظتي حضرموت وعدن، بمعدل 50 ألف ريال للطالب في كل فصل، لتخفيف معاناتهم وتشجيعهم في مواصلة الدراسة.

وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، والمدير التنفيذي للصندوق الدكتور أحمد بلحاف، أكد المحافظ، أن الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية البشرية، يأتي إيمانا من السلطة المحلية بأهمية تطوير القطاع التعليمي وتحسين مخرجاته.