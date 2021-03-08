حضرموت تسيّر قافلة إغاثية عاجلة لدعم صمود محافظة مأرب في مواجهة الميليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

سيرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، قافلة إغاثية عاجلة، لدعم صمود محافظة مأرب في مواجهة الميليشيات الحوثية.



وتتضمن القافلة الإغاثية المواد الأساسية لدعم جبهات مأرب ومدّهم بالمواد الغذائية، لمساندتهم في الصمود لمواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً.

وأوضح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين الحسني، أن هذه القافلة الإغاثية تأتي استجابة لنداء الواجب، ولدعم صمود محافظة مأرب لمواجهة الميلشيات الحوثية الانقلابية، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م.

وأعرب محافظ حضرموت عن شكره للميسورين ورجال الخير والشخصيات الإجتماعية والعلماء والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في المحافظة، على تفاعلهم لدعم صمود أبناء محافظة مأرب في الجبهات، الذين يسجلون صموداً اسطورياً في وجه الهجوم البربري للميلشيات الحوثية الإنقلابية، مؤكدا أن حضرموت بأهلها ورجالها المخلصين ستظل دائما سندا وعونا لاخوانهم في بقية المحافظات في جميع الأزمات والمواقف الوطنية والإنسانية.

بدوره أوضح وكيل المحافظة رئيس دائرة الشهداء والجرحى، رئيس القافلة، حسن الجيلاني، أن انطلاق تسيير القافلة الاغاثية للمواد الغذائية لمحافظة مأرب، يأتي بتكليف وبتوجيهات كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مشيرا إلى أنها لفتة انسانية من سيادة المحافظ البحسني وأبناء حضرموت كافة، تجاه أبناء مأرب، وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم جراء الاعتداء العدواني الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب.

حضر تدشين تسيير القافلة، وكيلا المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين