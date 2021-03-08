نقابة المعلمين: إيرانيون يشرفون على تغيير المناهج الدراسية في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، عن وجود إيرانيين في صنعاء يشرفون على تعديل المناهج الدراسية ونقل تجارب إيران في السياسة التربوية والمحتوى العلمي.



وأكد اليناعي، وجود الإيرانيين كمستشارين ليحيى بدر الدين الحوثي، الأخ الشقيق لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، الذي يدير وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء.

كما اتهم المسؤول النقابي، ميليشيات الحوثي بتأجير التعليم لإيران التي تكافح لاختراقه بغرض إعادة إنتاج جغرافيا البلدان المذهبية في المنطقة.

وقال، إن الحوثي سمح لإيران بالتدخل في التعليم والتغيير في مضامين الهوية الثقافية والبنية المعرفية اليمنية، مؤكداً أن هذا شكل احتلالي خطير، لأنه ينطوي على تدمير لهوية الإنسان اليمني وتاريخه ووعيه الكامل.

وأشار اليناعي، إلى أن استراتيجية إيران تتمثل في استخدام المؤسسات التعليمية والثقافية، والتي تهدف إلى تغلغل الأيديولوجية الطائفية لنظام إيران في المنطقة، وتوفير غطاء مدني لأذرعها العسكرية التي تعمل على إشعال حروب أهلية وتنفيذ أنشطة تخريبية على حساب الاستقرار اليمني والإقليمي.

وكانت ميليشيات الحوثي فرضت قيوداً جديدة على المدارس الأهلية في صنعاء ومناطق سيطرتها، مع بدء العام الدراسي 2020 - 2021، ضمن استكمال تجريف العملية التعليمية وتسخيرها لخدمة مشروعها الطائفي المدعوم إيرانياً.

وعمدت ميليشيات الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، إلى تضمين مناهج التعليم الأساسي تعديلات جوهرية تتطابق مع توجهها الفكري والديني والطائفي