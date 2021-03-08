السلطة المحلية بالمكلا تقر تسعيرة جديدة للمواصلات الداخلية

عقدت السلطة المحلية بمديرية المكلا اجتماعا مع الجهات المختصة برئاسة مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح فائز العمري وحضور مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد محمد باوزير ومدير إدارة المرور بساحل حضرموت العقيد عيسى سعيد العمودي ورئيس النقابة الفرعية للنقل والأجرة بمحافظة حضرموت الأخ صالح مبارك باشغيوان ورؤساء اللجان ومجمعات النقل، وتقر تسعيرة جديدة لباصات النقل الداخلية وتشدد على مالكي وسائقي الباصات للإلتزام بها، وهي كالتالي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012