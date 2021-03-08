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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بالمكلا تقر تسعيرة جديدة للمواصلات الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021
الخليج 365 - المكـلا
عقدت السلطة المحلية بمديرية المكلا اجتماعا مع الجهات المختصة برئاسة مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح فائز العمري وحضور مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد محمد باوزير ومدير إدارة المرور بساحل حضرموت العقيد عيسى سعيد العمودي ورئيس النقابة الفرعية للنقل والأجرة بمحافظة حضرموت الأخ صالح مبارك باشغيوان ورؤساء اللجان ومجمعات النقل، وتقر تسعيرة جديدة لباصات النقل الداخلية وتشدد على مالكي وسائقي الباصات للإلتزام بها، وهي كالتالي:
باصات النقل الكبير:
- من فرزة الخور فوة 200 ريال
- من جميع المفارق 100 ريال
- من الديس - روكب - بويش - الجامعة 200 ريال
- من الديس - العيص 300
- الجامعة - بويش - روكب - العيص 200 ريال
- من المؤسسة الاقتصادية إلى المعهد التقني 100 ريال
- مابعد المعهد التقني إلى فوه 200 ريال
- النازل من فوه إلى رئاسة الجامعة 100 ريال
- مابعد رئاسة الجامعة 200 ريال
باصات النقل الصغيرة:
- الشرج - المكلا 200ريال
- المكلا - الشرج 100ريال
- الديس - الشرج 200 ريال
- الشرج - الديس 100ريال
- الديس - المكلا 200 ريال
- المكلا - الديس 100 ريال
- من الغويزي الديس إلى الجسر الصيني 100 ريال
- مابعد الجسر الصيني 200 ريال
- من ريبون سيتي إلى الهايبر 100 ريال