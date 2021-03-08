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مناقشة خطط الأنشطة الرياضية في وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم، بمدينة سيئون برئاسة الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اتجاهات خطة عمل ونشاط مكتب الشباب والرياضة وسبل تفعيل القطاع الرياضي بالمديريات.

 

وأكد التميمي حرص السلطة المحلية على دعم القطاع الرياضي والشبابي، داعيا إدارات الأندية الرياضية للاستفادة من إمكانياتها في تنظيم عملية التخطيط الإداري لتحسين الوضع الفني للارتقاء بالنشاط الرياضي.

 

ولفت الى اهمية البحث عن مصادر دعم مالية جديدة بعيدا عن الاعتماد على الدعم الحكومي فقط من خلال استثمار الإمكانيات المتوفرة، وخلق شراكة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص لتطوير الأداء الرياضي في الأندية.

 

واستعرض الوكيل التميمي الوضع الصحي الحالي لمناطق وادي حضرموت والصحراء في ظل انتشار وباء ، منوها الى الدور الذي يقع على عاتق الأندية في المجال التوعوي والتثقيفي وحث الشباب على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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