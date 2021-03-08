تواصل فعاليات المهرجان الشعبي للمطلع السنوي لحافة سحيل بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصلت فعاليات المهرجان التراث الشعبي " المطلع السنوي العام " الذي تنظمه حافة سحيل سيئون لهذا العام 1442هجرية 2021ميلادية بإقامة أهازيج شعبية لرقصة المرازح.



وطاف المشاركون من محبي وعشاق هذا اللون من الموروث الشعبي التراثي من أبناء مدينة سيئون بمختلف فئاتهم العمرية في الشوارع الداخلية لحي السحيل بالمدينة مرددين الأهازيج على دقات الهاجر والمراويس مساهمة منهم في إحياء هذا اللون التراثي.

كما تم مساء أمس في إطار برنامج المطلع الذي بدأت فعالياته من يوم السبت ويستمر الى يوم الجمعة المقبل إقامة أمسية ثقافية بقاعة الفقيد مستور حمادي في دار حافة السحيل بعنوان " السحيل ثقافة ورجال " ألقاها عوض بحرق تناول فيها أدوار رجال سحيل سيئون على مر التاريخ ومساهماتهم في مساعدة سكان الحي في الأفراح والأتراح.

كما يشمل برنامج هذه الفعالية إقامة جلسة سمر لرقصة السمع المعروفة بوادي حضرموت إضافة الى جلسة دان حضرمي واستقبال الشعراء الشعبيين وكذلك فرق الرقص الشبواني الشهيرة في حضرموت وذلك في إطار الجهود الشعبية لإدخال البهجة والسرور الى نفوس المواطنين وتخفيف همومهم، فضلا عن الحفاظ على هذا اللون التراثي، ونقله الى الأجيال المتعاقبة من خلال إقامة هذه المهرجانات السنوية العامة إنطلاقا من الإيمان الراسخ بان هذا اللون الشعبي يعتبر صورة من الهوية الثقافية للإنسان في هذه المنطقة.