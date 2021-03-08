الارياني يطلع رئيس البرلمان الاثيوبي على تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس ابابا السفير يحي الارياني اليوم مع رئيس البرلمان الاثيوبي فارح ادم، لبحث علاقة التعاون بين البلدين.



وتطرق الارياني لتطورات الأوضاع في اليمن وفي مقدمتها التصعيد الإرهابي الحوثي ضد محافظة مأرب والمواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وأشار الى تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها لجميع دعوات السلام. وقال " ان مليشيا الحوثي لا تملك مشروع وطني متكامل للسلام ولا يوجد لديها سوى مشروع دموي واحد هو تفتيت اليمن واحراق هويته وتغيير عقيدته وتحويل اليمن منطلقا للنيل من دول الجوار لخدمة المشروع الايران".

من جانبه اشاد المسؤول الاثيوبي بعمق العلاقات بين البلدين.. مؤكدا ان اثيوبيا تقف حكومة وشعبًا مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية وان خيار السلام هو الأجدى لخروج اليمن من أزمته.