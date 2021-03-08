شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحسم اشتباكات مع المليشيا بحيس وتدمر مرابض مدفعيتها بالدريهمي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسمت القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء الأحد 7 مارس/ آذار 2021، اشتباكات مع المليشيات الحوثية شمال مدينة حيس جنوب الحديدة، بعد أن دمرت مرابض مدفعية تابعة للمليشيات استهدفت منازل المدنيين في الدريهمي.



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

وقال المصدر، إن القوات المشتركة حسمت الاشتباكات وكبدت الحوثيين خسائر مادية وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى