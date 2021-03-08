إفشال محاولات حوثية إعادة ترتيب خطوطها الدفاعية غرب تعز وجنوب وشرق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أفشلت القوات المشتركة، الساعات الماضية، محاولات بائسة للمليشيات الحوثية الإرهابية إعادة ترتيب خطوطها الدفاعية وكبدتها خسائر بشرية ومادية في أربعة قطاعات بجبهات الساحل الغربي.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أنه تم رصد تحركات للمليشيات التابعة لإيران والدفع بتعزيزات في جبهة البرح غرب محافظة تعز.. وجبهات مدينة الدريهمي وكيلو 16 والمطار في الحديدة وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن القوات المشتركة أخمدت تحركات المليشيات وأفشلت محاولات التمركز في ثكنات وتحصينات قريبة من خطوط التماس في مختلف القطاعات المستهدفة، فضلاً عن تكبيدها خسائر بشرية ومادية.

وفي حيس جنوب الحديدة كانت مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في ثكنات وأوكار لذات المليشيات بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة إب رداً على إصابة طفل برصاصة قناصاتها