شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عناصر حوثية أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع في جبهة المخدرة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين 8 مارس 2021م، بنيران القوات الحكومية، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



واستهدفت قوات الجيش، مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت مدفعية الجيش، مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، بالمديرية ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد