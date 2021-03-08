شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية توجه مذكرة احتجاج للصليب الأحمر عقب لقاء رئيسة البعثة بالمدعو حسن ايرلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين " إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لقاء رئيسة بعثة اللجنة لدى اليمن كاترينا ريتز، بالمدعو حسن ايرلوا قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية".



واضاف المصدر المسؤول في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " ان الوزارة تنتظر ايضاحات من اللجنة الدولية للصليب الاحمر حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الاحمر، وان الوزارة ستتخذ الإجراءات السيادية وفقاً للقانون اليمني".