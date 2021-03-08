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مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في جبهة الكسارة بمأرب

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

 

وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي الشيخ خالد محمد ناجي الصوفي قتل مع عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الكسارة.

 

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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