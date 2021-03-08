شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في جبهة الكسارة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة الكسارة بمحافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي الشيخ خالد محمد ناجي الصوفي قتل مع عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الكسارة.

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية