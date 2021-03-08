شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تسيطر على أول قرية في مديرية مقبنة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021 الخليج 365 ـ خاص واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر خاصة إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على قرية القشعة في مديرية مقبنة غربي المحافظة. وجاء التقدم باتجاه مديرية مقبنة بعد سيطرة القوات الحكومية على كامل مديرية جبل حبشي. وأسفرت المواجهات خلال اليومين الماضيين عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا الحوثية