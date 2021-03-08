أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365 - خاص

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.



وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره 'الخليج 365' بـ 4.8 دولار أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جراما.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' النشرة اليومية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

* اسمنت حضرموت = 4350 ريال يمني

اسمنت "العربية" حضرموت = 4250 ريال يمني

اسمنت سعودي =4200 ريال يمني

اسمنت عماني = 4200 ريال يمني

اسمنت أبيض = 7500 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 3000-3500 ريال سعودي.