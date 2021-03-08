مسلحون مجهولون يختطفون 13 يمنيًا شرق أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسلحون مجهولون يختطفون 13 يمنيا شرق أبين

الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365

اختطف مسلحون مجهولون، مساء الأحد، 13 شخصًا شرق مديرية مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن، كانوا على متن حافلة نقل جماعي تقلهم مع ركاب آخرين إلى المملكة العربية السعودية.



وأكدت مصادر أمنية في مديرية مودية، وقوع عملية الاختطاف، التي أجبر خلالها المسلحون 13 راكبا، تشير المعلومات الأولية إلى أنهم مدنيون، على النزول من الحافلة تحت تهديد السلاح، واقتيادهم على متن سيارات إلى منطقة مجهولة.

وحول دوافع هذه العملية، وهوية منفذيها، أكد المصدر الأمني أن دوافعها وهوية مرتكبيها مجهولة حتى الآن.

وقال إن وحدات أمنية، وأخرى عسكرية، تجري عملية تتبع واسعة للمسلحين في المناطق الشرقية من مديرية مودية.

وأشارت مصادر محلية في المديرية إلى أن غالبية المختطفين ينتمون إلى محافظتي الضالع ولحج، وتحديدًا منطقة يافع، وأنهم كانوا على متن حافلة قادمة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية برًا، مرورًا بمحافظة أبين.

وقالت إن الأسباب لاتزال مجهولة، مرجحة تدخل قبائل المنطقة في أسرع وقت لتلافي أي تداعيات.