عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية تحتج على لقاء مسؤولة الصليب الأحمر بضابط إيراني في صنعاء

الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الأحد، إنها وجهت مذكرة احتجاج إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لقاء رئيسة بعثة اللجنة لدى اليمن كاترينا ريتز، بالمدعو حسن إيرلو قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله، "إن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول لقاء رئيسة بعثة اللجنة لدى اليمن كاترينا ريتز، بالمدعو حسن ايرلواذ قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والمدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية".

وأضاف المصدر "أن الوزارة تنتظر إيضاحات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الاحمر".

وتوعد باتخاذ" الإجراءات السيادية وفقاً للقانون اليمني".

وعقد ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء والضابط في الحرس الثوري الإيراني، حسن ايرلو، في وقت سابق (الأحد) اجتماعا بممثلة اللجنة الدولية للصليب الاحمر كاترينا رينز، وهو ما قوبل بانتقاد واسع من اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه خرق" للعرف الدبلوماسي"، وطالبوا حكومتهم باتخاذ موقف.