عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإطارات المشتعلة تضيء عدن ليلا بدلا من الكهرباء

الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365

تواصلت الأحد، الاحتجاجات الشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للأسبوع الثاني على التوالي، تنديدًا بتردي الخدمات بشكل غير مسبوق، دون أي تدخل عاجل من قبل الحكومة اليمنية.



وأضرم المحتجون، الأحد، النيران في عدد من الإطارات التالفة بمديريات: خور مكسر، والمعلا، ودار سعد، وأغلقوا الشوارع العامة بالأحجار والإطارات المشتعلة، تعبيرًا عن احتجاجهم ورفضهم لما وصل إليه حال الخدمات، والمتمثل بانقطاع للكهرباء يصل إلى أكثر من 16 ساعة يوميًا، وعدم وصول مياه الشرب لأيام، وانقطاع الرواتب.

وتواجه عدن أزمة على مستوى الخدمات هي الأكثر حدة منذ سنوات، استبقت الأزمة المعتادة في الكهرباء خلال الصيف من كل عام، تزامنًا مع انهيار العملة، وصعوبة الوضع المعيشي، في ظل تواجد حكومة الكفاءات فيها.

وتشكو مؤسسة كهرباء عدن، من عدم وصول مخصصات الوقود لتشغيل محطات التوليد الكهربائية منذ أسابيع، محذرة من خروج المنظومة الكهربائية في عدن بشكل عام عن الخدمة.

ومنذ أكثر من شهرين، وصلت الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد تشكيلها بشكل متناصف بين جنوب اليمن وشماله، تنفيذًا لاتفاق الرياض، بين الحكومة السابقة والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أن عدن لم تلمس أي تحسن يذكر.