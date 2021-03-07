‏الارياني: ‏تصعيد مليشيا الحوثي هجماتها الارهابية يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان استمرار تصعيد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب بالتزامن مع تصاعد هجماتها الارهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ايرانية الصنع، يؤكد استمرار تهريب ألاسلحة الايرانية، وان المليشيا مجرد أداة لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة‏".



واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الهجمات تؤكد مضي النظام الايراني في تقويض جهود إنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وسياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وأن مليشيا الحوثي مجرد واجهة لإدارة هذا المخطط عبر خبراء وسلاح إيرانيين دون اكتراث بتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين جراء استمرار الحرب"‏.

واشار الارياني الى ان الهجمات الارهابية تؤكد تحدي مليشيا الحوثي لإرادة المجتمع الدولي، وأنها لا تفقه لغة السلام ولا تتقن سوى القتل والتدمير، وأنها اداة رخيصة لتنفيذ اجندة ايران وخبرائها الذين باتوا يتحكمون بالقرار السياسي والعسكري، دون ان يحق لقيادتها الاعتراض وان من يعترض يتم تصفيته جسدياً‏.

واستغرب الارياني، استمرار صمت المجتمع الدولي ازاء مليشيا ارهابية تتحرك بكل حرية كذراع ايراني لقتل اليمنيين وتجنيد الاطفال والمدنيين بالقوة والاكراه والزج بهم في محارق الموت وتدمير النسيج الاجتماعي، واطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات على دول الجوار، واشعال الحرائق في المنطقة‏.

ودعا الارياني المجتمع الدولي لعدم اضاعة المزيد من الوقت ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وتثبيت الامن والاستقرار على كامل التراب الوطني، وعدم ترك ثلاثين مليون يمني رهينة لمليشيا ارهابية يستخدمها النظام الايراني لنشر الفوضى والارهاب وتهديد خطوط الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب المصالح الدولية.