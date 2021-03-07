حريق هائل يودي بحياة 8 مهاجرين وإصابة 170 في مركز احتجاز بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي 8 مهاجرين، وأصيب أكثر من 170 أخرين، بينهم 90 في حالة خطيرة، اليوم الأحد، في حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة صنعاء.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في تغريدة لها على "تويتر"، إن "حريقًا هائل نشب في مركز احتجاز بصنعاء، توفي على إثره 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير".

وأوضحت المنظمة، "أنها تقوم بالإستجاية لما حدث، تحديدًا بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة".

وعبرت المنظمة، عن حزنها العميق "إزاء وفاة عدد من المهاجرين والحراس؛ بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء". وقالت: "قلوبنا ومواساتنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين".

وفي الوقت الذي قالت المنظمة "إن سبب الحريق في مركز الاحتجاز غير واضح". أكدت أن "هذا الحادث واحد من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن".

ودعت المنظمة إلى "توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون".