شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف ركاب حافلة نقل جماعي في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابين

قام مسلحون بانزال 13 مدني من حافلة للنقل (الرويشان) في مفرق القوز القريبة من مديرية موديه حيث تم اقتيادهم الى جهة مجهولة.

وقالت المصادر أن المسلحين أخذوا المواطنين دون معرفة الاسباب أو المطالب فيما لم تتحرك القوات الامنية او إي جهة في المنطقة.