شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف ركاب حافلة نقل جماعي في ابين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ابين
قام مسلحون بانزال 13 مدني من حافلة للنقل (الرويشان) في مفرق القوز القريبة من مديرية موديه حيث تم اقتيادهم الى جهة مجهولة.
وقالت المصادر أن المسلحين أخذوا المواطنين دون معرفة الاسباب أو المطالب فيما لم تتحرك القوات الامنية او إي جهة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف ركاب حافلة نقل جماعي في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.