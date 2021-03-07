قائد محور تعز يزور المواقع المحررة بجبهة مقبنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد قائد محور تعز قائد اللواء 145 مشاه اللواء الركن خالد قاسم فاضل، أن العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف المرسومة.



واشاد قائد محور تعز خلال زيارته، اليوم، الى المواقع الأمامية بجبهة مقبنة والمواقع التي حررها الجيش الوطني مؤخراً، بالبطولات والتضحيات التي أظهرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية..مشيراً الى ان تلك التضحيات ستخلد في الذاكرة الوطنية وستكون فخرا لليمنيين جيلا بعد جيل.

واطلع قائد محور تعز على سير العملية العسكرية الجارية في جبهة مقبنة.. مستمعاَ من القيادات الميدانية إلى تقرير عن الانتصارات التي تحققها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية.

من جانبهم ثمن أبطال الجيش المرابطون في جبهة مقبنة اهتمام قيادة المحور..مؤكدين جاهزيتهم واستعداداهم لاستكمال تحرير محافظة تعز من مليشيات الحوثي الانقلابية.