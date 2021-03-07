النائب العام يطلع على سير العمل في نيابات ومحاكم المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع النائب العام للجمهورية الدكتور أحمد الموساي، اليوم، على سير العمل القضائي في نيابات ومحاكم محافظة المهرة وآلية العمل القضائي وتسجيل البيانات وجدولة القضايا.



واستمع النائب العام ومعه وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، إلى شرح مفصلاً عن طبيعة سير عمل النيابات ومحاكم المحافظة والصعوبات التي تواجه عمل القضاء بالمحافظة وأهم الاحتياجات الضرورية في البُنى التحتية والتي تسهم في تعزيز العمل في حل مشاكل وقضايا المواطنين.

وأكد النائب العام، على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل المحاكم والنيابات وتوفير الامكانيات اللأزمة..مشدداً على القضاة وأعضاء النيابة بمضاعفة الجهود والإسراع في البت بقضايا المواطنين المنظورة امامهم وفقاً للقانون.

وحث الموساي القضاة ووكلاء النيابات على تعزيز التنسيق مع مسئولى الأجهزة الأمنية بما يكفل تكامل الأداء وسرعة الإنجاز للقضايا لتحقيق العدالة..مشيداً بجهود رئيس النيابة والوكلاء والأعضاء والموظفين الإداريين في النيابات والمحاكم ودورهم في حل كافة قضايا المواطنين المختلفة بما يحقق العدالة بين المواطنين.