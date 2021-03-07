شكرا لبحثكم عن خبر ندوة علمية في اسنان جامعة عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | عادل حمران

برعاية محافظ العاصمة عدن الاستاذ أحمد حامد لملس، والدكتور الخضر ناصر لصور - رئيس جامعة عدن، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة و الفتاة نظم مركز العلوم و التكنولوجيا بالتنسيق مع جمعية النساء اليمنيات للعلوم و التكنولوجيا، صباح اليوم الاحد، ندوة علمية في قاعة طب الاسنان بكلية الاسنان بمديرية خور مكسر.

وافتتحت الندوة التي سوف تستمر لمدة يوميين على عدد من الفقرات العلمية المميزة و البحوث و كلمات الباحثين و الباحثات حيث ابتدات بالقرآن الكريم ثم تحدث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور عن دور المرأة وقال بان للمرأة دور هام في المجتمع فهي الطبيبة و هي المدرسة وهي الأم و الاخت و الزوجة مشيرا بأن المرأة اليمنية عانت خلال سنوات الحرب و التشريد لكنها صامدة ولم تهزم.

واضاف الخضر بان من دواعي سروره اليوم ان يشارك في احتفال نخبة من كوادر مطار عدن الدولي وعلى راسهم المهندسة زمزم السقاف والذي تعتبر واحدة من ابرز الكوادر العاملة في مطار عدن الدولي واول امرأة تتولى منصب مديرة أدارة سلامة الطيران التي لنا الفخر و الاعتزاز فيها و في جهودها العلمية و العملية متمنيا لها و لكل المبدعات في بلادنا التوفيق و النجاح في يومهن العالمي.

وتم عرض عدد من البطائق التعريفية لعدد من الباحثات و المبدعات بينهم الدكتورة زمزم السقاف التي قدمت مسيرة حياتها الحافلة بالعطاء و الانجازات رغم حداثة سنها و اشرحت السقاف بشكل تفصيلي عن حياتها منذ الطفولة ومعاناتها كـ امرأة وخصوصا وانها تنحدر من أسرة محدودة الدخل.

تخرجت بتفوق من الثانوية حيث تحصلت على المركز الثالث في محافظ أبين وتحصلت على منحة دراسية ابتعثت الى جمهورية مصر العربية وهناك اكملت شهادة البكالريوس من جامعة القاهرة في مجال هندسة الطيران و الفضاء تخصص قسم التحكم بالطائرات، ثم واصلت دراسة الماجستير في الجامعة الامريكية بالمملكة العربية السعودية وكانت رسالتها حول (الاتصالات الحديثة للطائرات، وكيفية ربطها و تفعيلها من خلال الاقمار الصناعية).

وتحصلت على درجة الدكتوراه من جمهورية مصر العربية وكانت اول امراة في الطيران المدني والارصاد تحمل درجة الدكتوراه، وشاركت السقاف في عدد من الدورات العلمية في عدد من بلدان العالم، وتحصلت على وسام الشخصيات المتميزة من الاكاديمية الامريكية للتعليم العالي و التدريب بعد مشاركتها في دراسة و تحليل تاثير ضغوطات الهواء على الطائرة، وتشغل حاليا مديرة أدارة سلامة الطيران المدني في مطار عدن الدولي، وتعتبر اول امرة يمنية تشغل هذا المنصب.

ونالت سيرتها الذاتية و نجاحها و تميزها استحسان جميع الحاضرين بينهم رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور الذي وعد بتكريمها خلال الايام القادمة، وكذلك جميع الحاضرين و الحاضرات الذي قاموا بالسلام عليها وتهنئتها معبرين عن اعجابهم و فخرهم الشديدين بنجاحها و تفوقها باعتبارها واحدة من الرائدات في مجال الطيران المدني، واخذوا عدد من الصور التذكارية معها.