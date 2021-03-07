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توزيع مساعدات إيوائية لـ 200 أسرة نازحة من ذوي الإحتياجات الخاصة بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة مأرب، اليوم، مساعدات إيوائية متنوعة، لـ 200 أسرة نازخة من ذوي الإحتياجات الخاصة في المحافظة .

 

وتضمنت المساعدات، تقديم 4 فرش و4 بطانيات وحقيبة صحية ومستلزمات النظافة الشخصية وأدوات مطبخ ومواد إيوائية أخرى لكل أسرة من الأسر المستهدفة.

 

وتهدف هذه المساعدات المقدمة من الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، إلى تأمين أبسط الإحتياجات الاساسية لهؤلاء النازحين وتلبية بعض متطلباتهم الضرورية من المواد الإيوائية المتنوعة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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