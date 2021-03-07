توزيع مساعدات إيوائية لـ 200 أسرة نازحة من ذوي الإحتياجات الخاصة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة مأرب، اليوم، مساعدات إيوائية متنوعة، لـ 200 أسرة نازخة من ذوي الإحتياجات الخاصة في المحافظة .



وتضمنت المساعدات، تقديم 4 فرش و4 بطانيات وحقيبة صحية ومستلزمات النظافة الشخصية وأدوات مطبخ ومواد إيوائية أخرى لكل أسرة من الأسر المستهدفة.

وتهدف هذه المساعدات المقدمة من الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، إلى تأمين أبسط الإحتياجات الاساسية لهؤلاء النازحين وتلبية بعض متطلباتهم الضرورية من المواد الإيوائية المتنوعة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.