البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان البرلمان العربي بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الطائرات المفخخة التي اعترضتها قوات التحالف، داعياً إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني ميليشيا الحوثي الإرهابية عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.



واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، أي اعتداء على سيادة المملكة ويهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذي يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، محذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحد سافراً للمجتمع الدولي وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تضامنه ووقوفه التام مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية المتكررة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن تأييده التام لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أشاد البرلمان العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.