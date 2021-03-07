شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسقط طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية، الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" :"إن دفاعات الجيش الوطني أسقطت مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة النضود شرق حزم الجوف".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق الأحد، أنه دمر خمس طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.