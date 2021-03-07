التحالف: ندعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد التحالف العربي، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، تدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأشار التحالف العربى في اليمن إلى أنه تم تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب، متابعا: ندعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين .

وقال التحالف العربى، إن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية، موضحا أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.

وأضاف التحالف العربى في اليمن، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها.

وفى وقت سابق نقل تليفزيون العربية عن التحالف العربى قوله إنه نفذ اليوم الأحد ضربات جوية على أهداف عسكرية لحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في صنعاء وعدة محافظات أخرى.

وأضاف التحالف أن "العملية النوعية تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".