شكرا لبحثكم عن خبر *محافظ العاصمة عدن يصدر تعميماً يُلزم سائقي مركبات الأجرة بتسعيرة النقل بين المديريات "وثيقة"* والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، تعميماً موجه لمدير شرطة العاصمة عدن ومديري عموم المديريات، ومديري الشرط في إطار المديريات بإلزام سائقي مركبات الأجرة بالتسعيرة المحددة لأجرة نقل الركاب بين المديريات، وعدم التهاون مع من يخالف التسعيرة المحددة.

وجاء تعميم المحافظ بحسب الوثيقة، بموجب محضر الاتفاق الذي تم بين السلطة المحلية في المحافظة ومدير عام مكتب النقل في العاصمة، ومكاتب النقل في المديريات، ورئيس نقابة النقل والمواصلات، ومشرفي اللجان النقابية في المديريات.

وحدد التعميم تسعيرة نقل الركاب بين المديريات على النحو الآتي:

*فئة حافلات الأجرة "هايس" و"دباب"*

من الشيخ عثمان / خورمكسر والعكس 200 ريال

من الشيخ عثمان / كريتر والعكس 200 ريال

من الشيخ عثمان / التواهي والعكس 200 ريال

من الشيخ عثمان / الشعب / بير احمد والعكس 200 ريال

من الشيخ عثمان / البريقة والعكس 300 ريال

من الشيخ عثمان / صلاح الدين والعكس 300 ريال

من التواهي / كريتر والعكس 200 ريال

من التواهي / خومكسر والعكس 200 ريال

من كرتير / خورمكسر والعكس 200 ريال

*- فئة البيجوت*

من الشيخ عثمان / خوركسر والعكس 200 ريال

من الشيخ عثمان / كريتر والعكس 250 ريال

من الشيخ عثمان / الشعب / بير احمد والعكس 250 ريال

من الشيخ عثمان / البريقة والعكس 300 ريال

من الشيخ عثمان / صلاح الدين والعكس 450 ريال..