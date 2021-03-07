شكرا لبحثكم عن خبر وزير التربية يناقش مع قطاع المشاريع والتجهيزات أولويات المشاريع في الحقل التربوي والتعليمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ الإعلام التربوي

أشاد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، بالدور الكبير الذي بذله قطاع المشاريع والتجهيزات بالوزارة خلال المرحلة السابقة، في التنفيذ والاشراف والمتابعة لمختلف المشاريع في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير العكبري خلال ترأسه اجتماع اليوم الاحد بالعاصمة المؤقتة عدن لقطاع المشاريع والتجهيزات بالوزارة ضم القائم بأعمال وكيل القطاع د. محمد باسليم ومدراء عموم الإدارات بقطاع المشاريع، على تحديد الأولويات من المشاريع والبرامج وفق الاحتياج المرسوم من قبل الوزارة وتوزيعه بصورة وفقاً للاحتياج وبذل المزيد من الجهد والمتابعة والإشراف والتنفيذ طبقا للمواصفات والإلتزامات التي تتضمنها الاتفاقيات.

ونوه الوزير إلى ضرورة العمل بروح المسؤولية وبذل المزيد من الجهود وتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المنظمات العاملة في المجال التعليمي في بلادنا وفق احتياجات الوزارة بصورة واضحة وشفافة، موضحا في الوقت ذاته بأن أي مشروع أو برنامج خلال المرحلة المقبلة يجب أن يصب في تغطية الاحتياجات الحقيقية للوزارة والعمل بشكل تكاملي مع مختلف الادارات والأجهزة بما يحقق الاهداف المرجوة من المشاريع التي يتم إقرارها.

واستعرض القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد عمر باسليم، خطط قطاع المشاريع خلال العام الجاري، وتقارير عن المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ والمتعثرة، وآليات عمل قطاع المشاريع مع المنظمات المانحة، في بناء المدارس والفصول الدراسية وتجهيزها بكافة المتطلبات، إضافة إلى الوضع المالي المتعلق بعدد من المشاريع، والمشاكل والعراقيل المرابطة بالموازنة ومقترحات تطوير الأداء.

وتطرق الاجتماع إلى الأولويات الهامة من المشاريع التي سيتم تنفيذها واستكمالها والتنسيق المشترك بين قطاعات الوزارة مع المنظمات المانحة خاصة في تفعيل المنح، إضافة إلى آلية تفعيل خطة التعليم الانتقالية بالوزارة.