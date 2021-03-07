وزير العدل يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، من العاصمة المؤقتة عدن، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.



ويبحث المؤتمر المنعقد في مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة من7 وحتى 12 مارس الجاري، بمشاركة رفيعة المستوى للحكومات، وممثلين عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وباحثين في مجال العدالة الجنائية، المشاكل المشتركة وتقاسم الخبرات والبحث عن حلول ناجعة للمشاكل المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والنهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة حتى العام 2030م.

الجدير ذكره ان المؤتمر يُعقد منذ العام 1955م كل خمس سنوات.