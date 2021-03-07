الوزير الشرجبي يناقش مع محافظ الحديدة الأوضاع الخدمية في مجالي المياة والبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، الأوضاع الخدمية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي والجهود المبذولة من الوزارة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية في هذا الجانب.



كما ناقش اللقاء الترتيبات بين الوزارة والسلطة المحلية لمواجهة التهديدات البيئية والانسانية جراء التدهور المستمر لخزان صافر النفطي، والآثار البيئية والانسانية الوخيمة حال حدوث تسريب أو انفجار الخزان، وعدم سماح ميليشيا الحوثي الانقلابية لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة، والخطر الجسيم الذي يتهدد السكان في المحافظة في حال انفجار الخزان أو حدوث تسريب إلى مياه البحر الأحمر وهو ما قد يتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وخلال اللقاء، تسلم وزير المياه والبيئة من محافظ الحديدة، مصفوفة احتياجات المؤسسة المحلية للمياه في المحافظة بما في ذلك الاحتياجات الضرورية في مدن الخوخة وحيس والتحيتة وكذا جهود السلطة المحلية في التعامل مع التداعيات التي خلفتها السيول ، و التخريب المتعمد من قبل المليشيات لآبار وخزانات المياه وخطوط الضخ.

واشار الوزير الشرجبي، الى المشاريع الجاري تنفيذها في مجالي المياه والصرف الصحي في ظل الارتفاع المتزايد للنازحين في المناطق المحررة، إضافة الى جوانب الدعم المطلوبة من الوزارة لمكافحة التصحر وتدوير النفايات في مدينة الخوخة..مثمناً جهود السلطة المحلية في مواجهة المتطلبات الخدمية المتزابدة في المحافظة..مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في المناطق المحررة.

وشدد وزير المياه والبيئة، على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك تنشيط المشروعات المائية المتوقفة..مشيرا الى توقيع الوزارة اتفاقية شراكة مع منظمة سولبدارتي الهولندية لتنفيذ عدد من المشروعات في مدن الساحل الغربي ، وكذلك ادراج العديد من الاحتياجات لهذة المناطق ضمن خطة الاستجابة الانسانية..موجهاً بتزويد فرع مؤسسة المياه في مدينة الخوخة بعدادات المياه لتغطية اجتياجات المواطنين.