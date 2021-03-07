نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد معين الواري ووفاة الشيخ ناصر طعيمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد معين الواري، وعدد من الأبطال وهم يؤدون واجبهم الوطني في الدفاع عن الجمهورية والثورة في معركة العزة والكرامة.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره النضالية والوطنية التي سطرها مع زملائه الأحرار من أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات وميادين الفداء.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وكافة أسر الشهداء الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد ورفقاه الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد ناصر طعيمان وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة والدهم الشيخ المناضل ناصر بن حسين بن سعيد طعيمان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية ومشاركته البارزة في معركة الدفاع عن الجمهورية والثورة وهزيمة مشروع الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى صموده وتضحياته مع رفاقه الشجعان من ابناء القبائل وابطال الجيش والمقاومة، لدحر مليشيا الإرهاب المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، وكافة آل طعيمان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.