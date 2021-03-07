شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، اليوم، قصفاً مركّزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لمليشيا الحوثي ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى عيار 23 ومصرع مجموعة من عناصر المليشيا كانت بجواره.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بذات الجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.