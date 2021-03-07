الرئيس هادي يعزي في استشهاد العقيد الواري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد معين الواري.



واشاد الرئيس، بالمواقف البطولية التي جسدها الشهيد الواري مع زملاءه الأبطال في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية وتلقين المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً دروساً قاسية في التضحية والفداء.

وعبر رئيس الجمهورية، في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد الواري وكافة أسر الشهداء..مبتهلاً للمولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.