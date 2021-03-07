مناقشة تدخلات الصليب الأحمر في المديريات المحررة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء عقد ، اليوم، ضم مدير الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الحديدة فتحي عطا، ورئيس مكتب الصليب الأحمر في الحديدة، عمر نسيم خان، جوانب التدخلات التي يمكن القيام بها في مديريات المحافظة المحررة ومخيمات النازحين.



واستعرض اللقاء الاوضاع الإنسانية في المخيمات وسبل تعزيز العمل المشترك لتقديم أفضل الخدمات في تلك المخيمات.

وثمن عطا الجهود المبذولة من الصليب الأحمر التي تساهم في تخفيف معاناة النازحين من خلال التدخلات التي تسهم في تحسين أوضاع النازحين في مخيمات النزوح المختلفة.

من جانبه كشف عمر خان عن استعداد الصليب الأحمر خلال الفترة القادمة لتنفيذ عدد من المشاريع في جوانب مختلفة ومن أهمها في مجال الصحة والأمن الغذائي بالمديريات المحرره بالمحافظة.