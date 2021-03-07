وزير الصحة يفتتح دورة المدربين لنظام الانذار المبكر بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات دورة المدربين لتدشين العمل بالنظام المحدث (الانذار المبكر) للامراض الايديوز والتي تتظمها الإدارة العامة للترصد الوبائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وتهدف الدورة، الى اكساب 50 مشاركاً من منسقي الترصد والانذار المبكر والاستجابة في المحافظات المحررة، معارف حول استخدام تطبيق الموبايل لبرنامج (الايديوز) المحدث لمستوى ألمرفق الصحي واستخدامات (الوب) وكيفية إدخال التقرير الاسبوعي وإدارة البيانات والبلاغ الفوري لمستوى المحافظة والسجل الخطى وتصدير البيانات.

واكد وزير الصحة في افتتاح الدورة بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، والقائم باعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية الدكتور سالم الشبحي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتوره نهى محمود، على أهمية البرنامج باعتباره مكون اساسي في مجابهة فيروس كورونا والوبائيات الأخرى..مشدداً على ضرورة استلهام مفردات الدورة وعكسها على صعيد الواقع العملي.

من جانبه، استعرض، ممثل منظمة الصحة العالمية لدي بلادنا الدكتور أدهم رشاد، أهمية التدريب والتأهيل في تحسين جودة العمل.