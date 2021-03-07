شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يوجه بإدخال سفينة وقود الكهرباء .. الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل وهام محافظ عدن يوجه بإدخال الباخرة Evinos التي تحمل على متنها 43 الف طن من الديزل وتم ذلك بالتنسيق مع وزير النقل ومدير مؤسسة المواني وذلك بصورة استثنائية لأسعاف محطات الكهرباء.. وفي هذه اللحظات تجري ادارة ميناء الزيت اتخاذ الاجراءات للتحضير لإدخال الباخرة والقيام بعملية الفحص المختبري.. تفاصيل اوفى في الساعات القليلة القادمة..

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يوجه بإدخال سفينة وقود الكهرباء .. الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.