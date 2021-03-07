بن حبريش يؤكد على أهمية التدريب والتأهيل المهني للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل أول حضرموت، عمرو بن حبريش، على أهمية التدريب والتأهيل المهني للنساء ودعمهن في المشاريع ذات المردود الاقتصادي.



جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم، على أنشطة وبرامج مؤسسة سما للتنمية خلال هذا العام 2021م في مجال التدريب والتمكين المهني والمشاريع التنموية للقطاع النسوي .

وشدد الوكيل بن حبريش على التنسيق مع مكتب التعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسات المختصة والاستفادة من امكانياتها في مجالات التدريب والتأهيل..مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم أوجه التسهيلات التي تساهم في إنجاح المبادرات والمشاريع التي تخدم النساء والمجتمع عمومًا.

من جانبها استعرضت رئيسة المؤسسة فاطمة باعثمان ، خطة المؤسسة، التي تتضمن برامج نوعية تستهدف تعزيز قدرات النساء والرفع من مهاراتهن المهنية والحرفية، وإقامة الأنشطة التثقيفية والتوعوية.