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اقامة حفل تكريم أوائل الطلاب بمديرية الشمايتين بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

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أقيم في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، اليوم، حقل تكرين لطلابها الاوائل ومعلميها المبرزين.

 

وفي الحفل الذي اقيم في مدرسة خالد بن الوليد بعزلة شوحط الرجاعية، أكد مدير المديرية عبد العزيز الشيباني، بأن الحجرية كانت وما تزال سباقة في ميادين العلم والثقافة والتمدن..مشيدا بدور الكوادر التعليمية في تهيئة الظروف التعليمية المناسبة للطلاب .

 

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات الفنية التي حثت على الحفاظ على الهوية الوطنية وغرسها في نفوس الطلاب وأهمية التعليم في بناء الوطن وجعله اساسا في عملية التغيير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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