اقامة حفل تكريم أوائل الطلاب بمديرية الشمايتين بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقيم في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، اليوم، حقل تكرين لطلابها الاوائل ومعلميها المبرزين.



وفي الحفل الذي اقيم في مدرسة خالد بن الوليد بعزلة شوحط الرجاعية، أكد مدير المديرية عبد العزيز الشيباني، بأن الحجرية كانت وما تزال سباقة في ميادين العلم والثقافة والتمدن..مشيدا بدور الكوادر التعليمية في تهيئة الظروف التعليمية المناسبة للطلاب .

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات الفنية التي حثت على الحفاظ على الهوية الوطنية وغرسها في نفوس الطلاب وأهمية التعليم في بناء الوطن وجعله اساسا في عملية التغيير.